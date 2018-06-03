CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежна служба Польщі повідомила, що число загиблих в результаті вибуху газу в Познані зросла до 5.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через вибух у житловому будинку в Польщі загинуло вже п'ятеро людей
Троє перебувають у важкому стані
Фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk
"Представник пожежної служби у Великопольському воєводстві Славомір Брандт повідомив, що рятувальники знайшли тіло п'ятої загиблої жертви", - інформує "Радіо Польща".
За словами рятувальників, на момент вибуху в чотириповерховій будівлі перебували 40 осіб. Поранення отримала 21 людина, з них 3 – у важкому стані. На місці зруйнованого будинку постійно працює пошуково-рятувальна група.
Вчора польська прокуратура відкрила провадження у цій справі.
Нагадаємо, що 4 березня у багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався вибух газу.
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06 03 2018 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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