Через вибух у житловому будинку в Польщі загинуло вже п'ятеро людей

Пожежна служба Польщі повідомила, що число загиблих в результаті вибуху газу в Познані зросла до 5.

"Представник пожежної служби у Великопольському воєводстві Славомір Брандт повідомив, що рятувальники знайшли тіло п'ятої загиблої жертви", - інформує "Радіо Польща".

За словами рятувальників, на момент вибуху в чотириповерховій будівлі перебували 40 осіб. Поранення отримала 21 людина, з них 3 – у важкому стані. На місці зруйнованого будинку постійно працює пошуково-рятувальна група.

Вчора польська прокуратура відкрила провадження у цій справі.

Нагадаємо, що 4 березня у багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався вибух газу.