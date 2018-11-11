Через вибухи на арсеналах покарано 75 військових, у тому числі – 20 генералів ЗСУ, - Полторак

За словами міністра, на якісну охорону складів із боєприпасами не вистачає не лише грошей, але і кадрів

Через вибухи, які відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки, притягнуто до відповідальності понад 75 військових.

Серед притягнутих до відповідальності – понад 20 генералів.

"Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", – зазначив міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю "5 каналу".

За словами міністра, після звільнень та розслідувань існує нестача коштів для охорони режимних об’єктів, а також брак кадрів, "які готові брати на себе відповідальність, усвідомлюючи нестачу коштів".