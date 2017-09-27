Через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці поранено дві жінки
Перший заступник голови Вінницької обладміністрації Андрій Гижко у ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що госпіталізовано двох жінок. Раніше з'явилася неофіційна інформація про травмування двох місцевих жительок. В однієї постраждалої - травма голови, в іншої - травма стегна.
Зазначимо, перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що інтенсивність вибухів становить до трьох в хвилину.
Станом на 6 годину ранку середи у Калинівському районі евакуйовані 28,3 тисяч осіб, з яких евакуюється власним транспортом 20 тисяч чоловік, з збірних евакопунктів – 8,3 чоловік. Крім того, з Центральної районної лікарні евакуйовано 180 хворих.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.
Про причини пожежі на складах боєприпасів у Калинівці на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.
В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.
Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа