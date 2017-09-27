Через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці поранено дві жінки

Боєприпаси влучили в чотири будинки

У результаті вибухів на складі боєприпасів у місті Калинівка (Вінницька область) травмовано жінку. У стані середньої тяжкості її госпіталізовано.

Перший заступник голови Вінницької обладміністрації Андрій Гижко у ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що госпіталізовано двох жінок. Раніше з'явилася неофіційна інформація про травмування двох місцевих жительок. В однієї постраждалої - травма голови, в іншої - травма стегна.

Зазначимо, перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що інтенсивність вибухів становить до трьох в хвилину.