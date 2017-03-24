Через вибухи у Балаклії пошкоджено понад 20 будівель, - Світлична
"На сьогодні ми нарахували вже 23 об'єкти з різним ступенем пошкодження. Об'єктів, безумовно, буде більше", - розповіла голова Харківської держадміністрації Юлія Світлична під час брифінгу керівництва штабу з питань ліквідації наслідків подій в Балаклії, повідомляє "Укрінформ".
Вона зазначила, що за попередньою домовленістю Кабмін виділить з Резервного фонду кошти для того, щоб покрити потреби місцевих жителів з фінансування пошкодженої інфраструктури.
Голова Харківської ОДА також зазначила, що паралельно з ревізією будівель фахівці займаються розмінуванням територій від снарядів.
"На сьогодні повністю розміновані 4 з 9 селищ. Зараз у них поновлюється електро- і газопостачання", - сказала Світлична.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.
Окрім того, в'їзд на територію Балаклії відкрито, а 70% населення вже повернулися додому. За словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.
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