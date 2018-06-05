Через виверження вулкана на Гаваях евакуювали понад 1700 жителів

Через черговий сплеск активності вулкана Кілауеа на острові Гаваї рятувальники евакуювали понад 1700 жителів селища Леілані-Естейтс та прилеглих районів.

Наразі найнебезпечніша ситуація спостерігається у селищі на 770 житлових будинків. Внаслідок виверження вулкана лава знищила щонайменше 5 будинків, - повідомляє Associated Press.

На дорогах з’явилися тріщини довжиною в кількасот метрів, подекуди лава пошкодила водопровідні труби, що призвело до перебоїв у водопостачанні. На острові перекрили більшість доріг, закрили навчальні заклади. Місцевих жителів попередили про підвищення рівня діоксиду сірки в повітрі.

Вулкан знову активізувався 4 травня через землетрус магнітудою 5 та низку більш слабких землетрусів, які спровокували появу зсувів і тріщин на стінках кратера.

Кілауеа є найактивнішим вулканом на Гаваях і одним із найактивніших у світі. Його висота становить 1247 метрів, але основа йде ще на кілька кілометрів углиб Тихого океану. Останнє виверження Кілауеа почалося у 1983 році і триває вже 35 років.

Нагадаємо, найактивніший вулкан Європи – Етна – сповзає в бік Середземного моря зі швидкістю близько 14 міліметрів на рік.