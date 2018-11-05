На острові Ява евакуюють людей через виверження вулкана
Виверження вулкана сталося вранці 11 квітня та супроводжувалося викидом попелу.
"Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих округу Слеман (BNPB) у Джок’якарті наказало евакуюватися жителям і приїжджим на території в радіусі 5 кілометрів від вулкана", - повідомляє The Jakarta Post.
Влада наразі не повідомляла про постраждалих або матеріальні збитки, проте, як пише видання, виверження може зачепити жителів двох провінцій - Джок’якарта та Центральна Ява.
Sudden large phreatic eruption of Indonesia's #Merapi volcano at 7:32 am local time on 11 May 2018 with ash plume rising to about 5.5 km high above the volcano's summit. BNPB advised residents to remain calm and to wear mask while outdoor - Andi Rosadi/Volcano Discovery's Photo pic.twitter.com/PuA0kfADgq— jaime s. sincioco (@jaimessincioco) 11 травня 2018 р.
"Ми закликаємо місцевих жителів зберігати спокій", - заявив представник агентства Сутопо Пурво Нугрохо.
Вулканологічний і геологічний центр зі зменшення небезпеки стихійних лих (PVMBG) заявив, що ситуація залишається у межах норми. Спеціалісти продовжують спостерігати за виверженням.
Нагадаємо, унаслідок виверження вулкана Кілауеа на Гаваях знищено 31 будинок. Напередодні через черговий сплеск активності Кілауеа рятувальники евакуювали понад 1700 жителів селища Леілані-Естейтс та прилеглих районів.
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