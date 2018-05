На острові Ява евакуюють людей через виверження вулкана

Влада наразі не повідомляла про постраждалих або матеріальні збитки, проте, як пише видання, виверження може зачепити жителів двох провінцій - Джок’якарта та Центральна Ява.

Sudden large phreatic eruption of Indonesia's #Merapi volcano at 7:32 am local time on 11 May 2018 with ash plume rising to about 5.5 km high above the volcano's summit. BNPB advised residents to remain calm and to wear mask while outdoor - Andi Rosadi/Volcano Discovery's Photo pic.twitter.com/PuA0kfADgq