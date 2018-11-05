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На острові Ява евакуюють людей через виверження вулкана

Інформації про постраждалих наразі немає
На індонезійському острові Ява уряд оголосив про евакуацію через виверження вулкана Мерапі.
На острові Ява евакуюють людей через виверження вулкана Фото: EPA/UPG

Виверження вулкана сталося вранці 11 квітня та супроводжувалося викидом попелу.

"Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих округу Слеман (BNPB) у Джок’якарті наказало евакуюватися жителям і приїжджим на території в радіусі 5 кілометрів від вулкана", - повідомляє The Jakarta Post.

Влада наразі не повідомляла про постраждалих або матеріальні збитки, проте, як пише видання, виверження може зачепити жителів двох провінцій - Джок’якарта та Центральна Ява.

"Ми закликаємо місцевих жителів зберігати спокій", - заявив представник агентства Сутопо Пурво Нугрохо.

Вулканологічний і геологічний центр зі зменшення небезпеки стихійних лих (PVMBG) заявив, що ситуація залишається у межах норми. Спеціалісти продовжують спостерігати за виверженням.

Нагадаємо, унаслідок виверження вулкана Кілауеа на Гаваях знищено 31 будинок. Напередодні через черговий сплеск активності Кілауеа рятувальники евакуювали понад 1700 жителів селища Леілані-Естейтс та прилеглих районів. 

 
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11 05 2018 12:23
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