Через Євробачення-2017 у Києві перекриють низку вулиць
У зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві з 7 травня вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста, повідомляє прес-служба МВС України.
Фото: .mvs.gov.ua
Так, із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи).
7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).
7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного); на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).
Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці: на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного); на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).
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