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Через збройну агресію рф у Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів

Ольга
Матарикіна
Це два види: афаліни, а також азовка, яка є китоподібним
Через збройну агресію рф у Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів Фото: Одеська обласна прокуратура
Під час активної фази війни в акваторії Чорного моря загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів. Вони часто втрачали орієнтацію та натикалися на міни.
 
Про це розповів начальник наукового відділу національного природного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв, повідомляє Громадського радіо.
 
Він зауважив, що останніми місяцями, а саме з середини серпня, біологи не спостерігають масової загибелі дельфінів, море не викидає їхні рештки на берег. До цього ситуація була катастрофічною.
 
"Десь з березня до липня була активна фаза війни в акваторії Чорного моря. Було дуже багато субмарин, підводних човнів, відбувалися бомбардування та деокупація острова Зміїний. Тоді дельфіни гинули, і море викидало їх на берег", - сказав Іван Русєв.
 
За його словами, серед основних причин загибелі дельфінів – міни. Експерт пояснює, що коли працювали сонари підводних чи надводних човнів, це дезорієнтувало дельфінів.
 
"Вони не могли визначити рельєф та орієнтири. У них є дві локації: комунікаційна (між особами) та ехолокаційна. Коли вражена ця локація, немає акустичної навігації, у дельфінів виникає акустична травма. Через це вони потрапляли на міни", - розповів біолог.
 
Наразі, коли немає активної роботи сонарів (гідролокаторів), дельфіни не попадають на міни, адже "вони доволі кмітливі істоти й уникають ураження".
 
Щодо кількості загиблих ссавців під час активної фази війни, то вона дійсно жахає своїми масштабами.
 
"Ми підрахували різними методиками і визначили, що загинуло десь 50 тисяч дельфінів. Це два види: афаліни, а також азовка, яка є китоподібним. Була дуже велика загроза, і ми втрати таку величезну кількість дельфінів. Я вважаю, що ця цифра занижена, це мінімальні оцінки", - додав  Русєв.
 
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ протягом ночі провели черговий етап військової операції і як наслідок - росіяни поспіхом покинули острів Зміїний. До цього очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.
 
 
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27 10 2022 16:44
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