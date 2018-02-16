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Черга на психологічну реабілітацію учасників АТО на Київщині 20 тис. осіб

Основна проблема - в браку коштів
У Києві та Київській області черга на психологічну реабілітацію для учасників бойових дій на Донбасі становить 20 тис. осіб.
Черга на психологічну реабілітацію учасників АТО на Київщині 20 тис. осіб Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"У Києві та області найбільша черга таких (охочих пройти психологічну реабілітацію, - ред.), майже 20 тисяч осіб. А є області, які на 100% задовольняють потреби", -  повідомив заступник голови Держслужби ветеранів війни та учасників АТО В'ячеслав Марченко, інформує LB.ua.

Марченко підкреслив, що основна проблема - в нестачі коштів. Зокрема, за його словами, 2017 року виділених на реабілітацію учасників АТО грошей вистачило для забезпечення 42% потреб.

Він також додав, що з більш ніж 320 тис. учасників бойових дій близько 52% зареєстровані в органах соціального захисту, і лише частина з них побажала пройти психологічну реабілітацію.

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Нагадаємо, в листопаді 2015 року Верховна Рада зобов'язала військовослужбовців, які брали безпосередню участь у АТО, пройти безкоштовну психологічну реабілітацію.

 
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16 02 2018 13:45
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