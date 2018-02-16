Черга на психологічну реабілітацію учасників АТО на Київщині 20 тис. осіб
"У Києві та області найбільша черга таких (охочих пройти психологічну реабілітацію, - ред.), майже 20 тисяч осіб. А є області, які на 100% задовольняють потреби", - повідомив заступник голови Держслужби ветеранів війни та учасників АТО В'ячеслав Марченко, інформує LB.ua.
Марченко підкреслив, що основна проблема - в нестачі коштів. Зокрема, за його словами, 2017 року виділених на реабілітацію учасників АТО грошей вистачило для забезпечення 42% потреб.
Він також додав, що з більш ніж 320 тис. учасників бойових дій близько 52% зареєстровані в органах соціального захисту, і лише частина з них побажала пройти психологічну реабілітацію.
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Нагадаємо, в листопаді 2015 року Верховна Рада зобов'язала військовослужбовців, які брали безпосередню участь у АТО, пройти безкоштовну психологічну реабілітацію.
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