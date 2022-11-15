НОВИНИБріджит Брінк запевнила, що США продовжить підтримувати Україну
Чергова хвиля жорстоких нападів - посол США про ракетні обстріли
Фото: СБУ
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк запевнила українців у продовженні підтримки на тлі чергової хвилі жорстоких атак росії Про це дипломат написала у Twitter. «Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу росії», - зазначила посол. Як повідомлялося, 15 листопада ворог атакував Київ ракетами, в одному з районів є влучання у житлові будинки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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15 11 2022 16:45 МЕДІА
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