Чергова хвиля жорстоких нападів - посол США про ракетні обстріли

Бріджит Брінк запевнила, що США продовжить підтримувати Україну

Фото: СБУ

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк запевнила українців у продовженні підтримки на тлі чергової хвилі жорстоких атак росії Про це дипломат написала у Twitter. «Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу росії», - зазначила посол. Як повідомлялося, 15 листопада ворог атакував Київ ракетами, в одному з районів є влучання у житлові будинки.

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