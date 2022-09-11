Чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини доставлена до України

Німецькі БМП і ракети для Iris-T SLM уже в Україні.

Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги Україні на сайті федерального уряду.

Серед того, що передано, перелічені 30 колісних бронемашин Dingo, ракети для системи ППО Iris-T SLM (у неназваній кількості), ще чотири антидронні датчики (яких раніше вже було передано 14), 18 розвідувальних безпілотників, п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh, навантажувач (на додаток до двох поставлених раніше).

Серед нових обіцянок у списку – ракети для системи Iris-T SLM, 42 машини для розмінування, чотири мобільні та захищені системи розмінування, три мобільні, захищені і дистанційно керовані системи розмінування; п’ять мобільних розвідувальних комплексів.

Загалом з початку року до 7 листопада федеральний уряд Німеччини передав Україні товарів військового призначення на загальну суму понад 1,5 млрд євро.