НОВИНИНімецькі БМП і ракети для Iris-T SLM уже в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини доставлена до України
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги Україні на сайті федерального уряду.
Серед того, що передано, перелічені 30 колісних бронемашин Dingo, ракети для системи ППО Iris-T SLM (у неназваній кількості), ще чотири антидронні датчики (яких раніше вже було передано 14), 18 розвідувальних безпілотників, п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh, навантажувач (на додаток до двох поставлених раніше).
Серед нових обіцянок у списку – ракети для системи Iris-T SLM, 42 машини для розмінування, чотири мобільні та захищені системи розмінування, три мобільні, захищені і дистанційно керовані системи розмінування; п’ять мобільних розвідувальних комплексів.
Загалом з початку року до 7 листопада федеральний уряд Німеччини передав Україні товарів військового призначення на загальну суму понад 1,5 млрд євро.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини 40 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
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09 11 2022 17:46 МЕДІА
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