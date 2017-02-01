Чергове вбивство на Одещині: поліція показала фото підозрюваного

Відомо, що це людина без постійного місця проживання і роду занять

У поліції Одеської області опублікували фото підозрюваного в подвійному вбивстві в Овідіопольському районі в новорічну ніч.

"Правоохоронцями Одеської області розшукується чоловік, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні подвійного вбивства, яке сталося в новорічну ніч у селі Прилиманське Овідіопольського району. Відомо, що людина без постійного місця проживання і роду занять. Востаннє камери відеоспостереження зафіксували його разом із загиблою жінкою незадовго до моменту її вбивства", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одещини.

Поліція просить громадян, які володіють інформацією про даного чоловіка і його можливе місце знаходження, дзвонити за телефонами: 102 або 779-40-61 (чергова частина ГУНП в Одеській області).

У новорічну ніч в Овідіопольському районі були виявлені два тіла зі слідами насильницької смерті - рубаними ранами голови і тулуба.

Нагадаємо, 29 грудня поліцейським надійшло повідомлення про загорання одного з будинків в смт. Овідіополь. Під час перевірки вказаної інформації в одній з кімнат було виявлено обгорілий жіночий труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були відрубаними головами.

Згодом правоохоронці затримали вбивцю. Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт: "Я хочу, щоб Одеса боялася". На вбивство він пішов усвідомлено, але мотиви озвучувати відмовляється.