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Чергове засідання суду у справі Кернеса тривало 15 хвилин

Жоден свідок не з'явився
Засідання Київського райсуду Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, тривало лише 15 хвилин.
Чергове засідання суду у справі Кернеса тривало 15 хвилин Фото: facebook.com-gennadykernes

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела в суді, жоден зі свідків на засідання не з'явився.

"Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді. На минулому засіданні суддя Антонов зобов'язав обидві сторони процесу забезпечити явку свідків. Своїх свідків повинні доставити і сторона захисту, і сторона звинувачення. Планувалося також вивчити докази захисту. Проте засідання закінчилося через 15 хвилин: жоден зі свідків не з'явився", – зазначили в суді.

Сторона захисту, додали в суді, у своєму клопотанні надала інформацію про 7 свідків.

"Вони всі співробітники прокуратури або поліції. Захист просить суд направити їм повістки для явки в суд. Також залишаються не допитаними 9 свідків з боку держобвинувачення", – пояснили в суді.

Наступне засідання призначене на 29 травня.

Нагадаємо, 24 квітня на засідання Київського райсуду Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, приводом було доставлено четверо із 15-ти свідків звинувачення. Інші, як стало відомо, перебувають за межами України. Допитані свідки показали, що нічого не пам'ятають: "Давно це було".

2 квітня на засідання райсуду не з'явився жоден свідок обвинувачення. Прокурор Ганилов попросив суд застосувати проти решти 15-ти свідків примусовий привід.

19 березня в Київському райсуді Полтави вивчали речові докази, представлені стороною обвинувачення, зокрема, серветку зі слідами крові, представлену потерпілим Сергієм Ряполовом, як речовий доказ його побиття. Адвокати відмовилися розглядати цей речовий доказ, вважаючи його отриманим без протоколу і додержання правил зберігання.

12 березня райсуд за клопотанням захисту визнав, що деякі матеріали слідства не можуть служити доказом у суді, бо отримані з порушенням закону.

Сам Кернес неодноразово заявляв, що не скоював інкримінованих йому злочинів і вважає справу "політично мотивованим" з боку його давнього опонента, а нині міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Кернесу і його охоронцям загрожує до 15 років в'язниці.

 

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