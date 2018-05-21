Чергове засідання суду у справі Кернеса тривало 15 хвилин

Засідання Київського райсуду Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, тривало лише 15 хвилин.

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела в суді, жоден зі свідків на засідання не з'явився.

"Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді. На минулому засіданні суддя Антонов зобов'язав обидві сторони процесу забезпечити явку свідків. Своїх свідків повинні доставити і сторона захисту, і сторона звинувачення. Планувалося також вивчити докази захисту. Проте засідання закінчилося через 15 хвилин: жоден зі свідків не з'явився", – зазначили в суді.

Сторона захисту, додали в суді, у своєму клопотанні надала інформацію про 7 свідків.

"Вони всі співробітники прокуратури або поліції. Захист просить суд направити їм повістки для явки в суд. Також залишаються не допитаними 9 свідків з боку держобвинувачення", – пояснили в суді.

Наступне засідання призначене на 29 травня.