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Чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році, - Порошенко

Президент каже, що не подарує дострокові парламентські вибори, у яких зацікавлена Росія
Президент України Петро Порошенко заявив, що сценарій дострокових парламентських виборів наразі не є реальним.
Чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році, - Порошенко Фото:i.lb.ua

"Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, у яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую", - сказав Президент, інформує "Українська правда".

Окрім того, Петро Порошенко зазначив, що чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що партії "Самопоміч" і "Батьківщина" відповідатимуть за організацію блокади на Донбасі, яку він вважає вкрай шкідливою для країни.

Окрім того, Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.

Також Петро Порошенко запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

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15 03 2017 21:57
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