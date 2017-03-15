Чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році, - Порошенко
"Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, у яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую", - сказав Президент, інформує "Українська правда".
Окрім того, Петро Порошенко зазначив, що чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що партії "Самопоміч" і "Батьківщина" відповідатимуть за організацію блокади на Донбасі, яку він вважає вкрай шкідливою для країни.
Окрім того, Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.
Також Петро Порошенко запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
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