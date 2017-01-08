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Чергові вибори Ради і президента в 2019 році обійдуться у 4,3 млрд гривень, - ЦВК

Для функціонування Держреєстру виборців у 2018 році також необхідно 47,8 млн гривень
Центральна виборча комісія оцінює витрати на підготовку і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради у 1,9 млрд гривень, а президента - в 2,4 млрд гривень.
Чергові вибори Ради і президента в 2019 році обійдуться у 4,3 млрд гривень, - ЦВК Фото:glavcom.ua

"Затверджено орієнтовні обсяги видатків для внесення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на 2019 і 2020 роки відповідно на суму 1 млрд 857 млн 930 тис. гривень і 36 млн 800 тис. гривень", - повідомляє прес-служба ЦВК.

Відзначається, що обсяг витрат на 2020 рік визначений для проведення проміжних виборів депутатів Ради в п'яти одномандатних виборчих округах у разі їх призначення.

Також ЦВК затвердила необхідні витрати на суму 32 млн 167 тис. 600 гривень для внесення до проекту держбюджету на 2018 рік для проведення проміжних виборів депутатів Ради в п'яти округах у разі їх призначення.

"ЦВК також затвердила орієнтовний обсяг видатків для внесення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731040 "Проведення виборів Президента України" на 2019 рік на суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень. Водночас в розрахунках враховано можливе проведення повторного голосування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для функціонування Державного реєстру виборців у 2018 році ЦВК необхідно 47,8 млн гривень, а в 2019-2020 роках - 46,5 і 47,2 млн гривень.

Нагадаємо, раніше було затверджено кошторис на функціонування Державного реєстру виборців в сумі 31,4 млн гривень в 2017 році.

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