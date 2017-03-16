Черговий "гумконвой" з Росії перетнув кордон України
У складі колони 40 автомобілів, які, як стверджується, везуть понад 500 т гуманітарних вантажів. У складі вантажу нібито продукти харчування, повідомляє МНС Росії.
Перед прибуттям на державний кордон колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган".
Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України.
Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про вміст вантажу, характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.
За даними розвідки, автомобілі так званого "гумконвою" раніше завозили на Донбас боєприпаси і зброю. Після встановлення залізничного руху, боєприпаси зазвичай перевозяться у поїздах.
Росія відмовляється завозити гумконвои через контрольовані ділянки кордону з РФ, незважаючи на вимоги України.
Нагадаємо, що оформлення попереднього гумконвою російська сторона здійснила 28 лютого.
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