Черги на українському кордоні можна відслідковувати онлайн
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
"У зв’язку із запровадженням безвізового режиму між Євросоюзом та Україною очікується збільшення трафіку на кордоні. Для розробки оптимального маршруту та розрахунку часу на перетин кордону ДФС пропонує перевіряти завантаженість пунктів пропуску, через які планується в’їзд в Україну або виїзд за кордон", - йдеться в повідомленні.
Сервіс "Кордон" надає інформацію щодо часу очікування для легкового та вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску, а також на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Для зручності відвідувачі "Кордону" мають змогу обрати одну з 7 мов користування сервісом.
Нагадаємо, що скупчення машин на польсько-українському кордоні викликало труднощі з прикордонним рухом і збільшило час очікування на кордоні. Тому Польща обмежить імпорт в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.
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