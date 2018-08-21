Чернігів просить в уряду компенсувати збитки від зливи
Сьогодні, 21 серпня, на пленарному засіданні 33-ї сесії 7 скликання Чернігівської міської ради депутати проголосували за Звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України для компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією, повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.
"30 червня внаслідок аномальної зливи приватним домогосподарствам, міському ЖКГ та іншим важливим об'єктам міста завдано значної шкоди. Розмір завданих збитків стихією склав понад 58 млн грн. За нормами законодавства надзвичайна ситуація, яка завдала таку суму збитків, кваліфікується, як "надзвичайна ситуація регіонального рівня", – інформують у міськраді.
Такий статус визнала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чернігівській облдержадміністрації. Зараз матеріали щодо надзвичайно ситуації регіонального рівня подані до експертної комісії Державної служби із надзвичайнх ситуацій України
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