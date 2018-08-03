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Чернігівські лікарі привітали колежанок з Міжнародним жіночим днем танцями і співом, – ВІДЕО

Вони зняли відеоролик
Медики Чернігівського обласного онкологічного диспансеру привітали своїх колежанок з Міжнародним жіночим днем піснею і танцями.
Чернігівські лікарі привітали колежанок з Міжнародним жіночим днем танцями і співом, – ВІДЕО Фото: youtube.com

На відео чоловіки співають, танцюють і дарують квіти жінкам.

"Вже весна у нас довкола і дівчат, що розквітають, і хірург, і гінеколог з 8 березня вітають. Ми рішили заспівати чоловічим колективом, щоб усіх вас привітати, здивувати креативом", – співають медики.

У тексті пісні також йдеться про те, що "чарівності дівочі" прикрашають колектив лікарні і колежанки "при зарплаті мінімальній всі красиві та фігурні".

Нагадаємо, на Європейській площі в центрі Дніпра з нагоди Міжнародного дня жінок відбулася акція за рівні права жінок та чоловіків, проти домашнього насильства та на підтримку ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

У Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок.

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08 03 2018 18:20
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