Черновецький каже, що оголошення підозри - помста Луценка
"Луценко мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році я в присутності всього Кабінету міністрів і президента заявив, що він вимагає землю у мерів міст України і потім за хабарі віддає її бізнесменам. Луценкові нічого було відповісти, тому, коли президент вийшов із зали засідання, він несподівано підбіг до мене і кілька разів ударив", - написав Черновецький у Facebook.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.
Відзначимо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.
Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович побудував вертолітний майданчик у Києві за рахунок фіктивного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підконтрольним підприємствам.
Черновецький в Україні зараз не проживає.
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