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Черновецький каже, що оголошення підозри - помста Луценка

"Луценко мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році"
Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.
Черновецький каже, що оголошення підозри - помста Луценка Леонід Черновецький. Фото: tabloid.pravda.com.ua

"Луценко мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році я в присутності всього Кабінету міністрів і президента заявив, що він вимагає землю у мерів міст України і потім за хабарі віддає її бізнесменам. Луценкові нічого було відповісти, тому, коли президент вийшов із зали засідання, він несподівано підбіг до мене і кілька разів ударив", - написав Черновецький у Facebook.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Відзначимо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович побудував вертолітний майданчик у Києві за рахунок фіктивного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підконтрольним підприємствам.

Черновецький в Україні зараз не проживає.

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