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Червоноармійська фільтрувальна станція знеструмлена через обстріл бойовиків

Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів
Електропостачання Червоноармійській фільтрувальної станції в Донецькій області було припинено сьогодні вночі по основній лінії електропередач.
Червоноармійська фільтрувальна станція знеструмлена через обстріл бойовиків Фото: EPA/UPG

"Знеструмлена лінія електропередач, припинено роботу Червоноармійській фільтрувальної станції. Можлива причина - бойові дії в районі н.п.Пескі, або Дослідне. Станом на 12:00 електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання і роботу станції відновлено", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, пише "Слово і Діло".

Відзначимо, що Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів.

Нагадаємо, 8 травня водопостачання Авдіївки Донецької області почало здійснюватись в штатному режимі.

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21 05 2017 16:56
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