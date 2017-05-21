Червоноармійська фільтрувальна станція знеструмлена через обстріл бойовиків

Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів

Електропостачання Червоноармійській фільтрувальної станції в Донецькій області було припинено сьогодні вночі по основній лінії електропередач.

"Знеструмлена лінія електропередач, припинено роботу Червоноармійській фільтрувальної станції. Можлива причина - бойові дії в районі н.п.Пескі, або Дослідне. Станом на 12:00 електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання і роботу станції відновлено", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, пише "Слово і Діло".

Відзначимо, що Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів.

Нагадаємо, 8 травня водопостачання Авдіївки Донецької області почало здійснюватись в штатному режимі.