CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕлектропостачання Червоноармійській фільтрувальної станції в Донецькій області було припинено сьогодні вночі по основній лінії електропередач.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Червоноармійська фільтрувальна станція знеструмлена через обстріл бойовиків
Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів
Фото: EPA/UPG
"Знеструмлена лінія електропередач, припинено роботу Червоноармійській фільтрувальної станції. Можлива причина - бойові дії в районі н.п.Пескі, або Дослідне. Станом на 12:00 електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання і роботу станції відновлено", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, пише "Слово і Діло".
Відзначимо, що Червоноармійська фільтрувальна станція подає воду в напрямку міст Селидове, Покровск, Добропілля і ряду інших населених пунктів.
Нагадаємо, 8 травня водопостачання Авдіївки Донецької області почало здійснюватись в штатному режимі.
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