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Червоний Хрест допоможе МВС транспортувати ДНК-проби із зони АТО

Червоний Хрест співпрацюватиме з Експертним центром МВС
Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про намір допомагати Україні з перевезенням зразків ДНК із зони АТО.
Червоний Хрест допоможе МВС транспортувати ДНК-проби із зони АТО Фото: twitter.com/ICRC

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) будуть надавати допомогу в доставці проб ДНК із зони бойових дій на Донбасі.

Про це сказав глава місії МКЧХ Алан Ешліман під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, повідомляє прес-служба МВС.

"Представники МКЧХ будуть надавати допомогу в доставці ДНК-проб із зони бойових дій в Експертний центр МВС для подальшої експертизи та ідентифікації", - повідомляють в прес-службі.

Також на зустрічі повідомили, що Червоний Хрест уже відправив в Авдіївку більше 3000 ковдр, 450 матраців, 1000 світильників і 2000 газових пальників. Крім того, в місто були направлені пластикові і брезентові покриття, перев'язувальні набори, набори для накладання швів та гіпсу.

Нагадаємо, раніше Червоний Хрест заявив про намір виділити в 2017 році $60 млн для гуманітарної діяльності в Україні.

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01 02 2017 20:21
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