Червоний Хрест доправив передачі українським полоненим на окуповану територію Донецької області

Про цю передачу домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську

Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше зміг передати передачі українським військовополоненим у Макіївську колонію та Донецький слідчий ізолятор, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям-військовим, заручникам в Макіівську колонію і в Донецький слідчий ізолятор", – написала вона.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.

8 квітня прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.