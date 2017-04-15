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Червоний Хрест доправив передачі українським полоненим на окуповану територію Донецької області

Про цю передачу домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську
Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше зміг передати передачі українським військовополоненим у Макіївську колонію та Донецький слідчий ізолятор, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.
Червоний Хрест доправив передачі українським полоненим на окуповану територію Донецької області Фото: dt.ua

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям-військовим, заручникам в Макіівську колонію і в Донецький слідчий ізолятор", – написала вона.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.

8 квітня прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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15 04 2017 18:30
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