Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Червоний Хрест направив понад 200 гумпдопомоги на Донбас

Вантаж направлено від місії МКЧХ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу 10 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Червоний Хрест направив понад 200 гумпдопомоги на Донбас Фото: ukrinform.ua

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій пройшли 10 вантажівок із продуктовими наборами та сульфатом алюмінію, загальна вага понад 200 тонн", — йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що уряд ФРН виділив півтора мільйона євро фінансової підтримки на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2018 10:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.