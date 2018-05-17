CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу 10 вантажівок з гуманітарною допомогою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Червоний Хрест направив понад 200 гумпдопомоги на Донбас
Вантаж направлено від місії МКЧХ
Фото: ukrinform.ua
"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій пройшли 10 вантажівок із продуктовими наборами та сульфатом алюмінію, загальна вага понад 200 тонн", — йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, що уряд ФРН виділив півтора мільйона євро фінансової підтримки на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.
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