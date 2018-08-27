Червоний Хрест нараховує понад тисячу невпізнаних тіл загиблих внаслідок конфлікту на Донбасі
Про це прес-секретар Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомив в ефірі "Громадського радіо".
За словами Богетича, частина цих тіл зберігається в моргах, інші – поховані без встановлення особи загиблого.
"Процес ідентифікації і ДНК-аналізів триває, але, на жаль, досі дуже повільно", – сказав прес-секретар.
Червоний Хрест сподівається, що закон про створення єдиного реєстру зниклих без вісти, який ухвалила Верховна Рада, буде незабаром імплементований, і це допоможе збирати інформацію про зниклих людей швидше, підкреслив Богетич.
"Тисяча невпізнаних тіл – це велика кількість, і інші великі країни світу, якби потрапили в таку ситуацію, теж мали б проблеми з ідентифікацією такої великої кількості тіл", – додав він.
Богетич зазначив, що організація допомагає ідентифікувати ці тіла і має для цього необхідні контакти в Києві та в ОРДЛО.
За даними Червоного Хреста, з початку конфлікту на Донбасі зникло щонайменше півтори тисячі людей. До організації звернулися 700 сімей, які шукають своїх рідних.
Нагадаємо, волонтери скаржаться на невизначеність закону щодо оплати ДНК-експертиз загиблих цивільних на Донбасі.
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