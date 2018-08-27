Червоний Хрест нараховує понад тисячу невпізнаних тіл загиблих внаслідок конфлікту на Донбасі

Тіла ідентифікують повільно через їхню велику кількість, зазначають в організації

За словами речника Міжнародного комітету Червоного Хреста Міладіна Богетича, по обидві сторони лінії зіткнення відомо про понад тисячу невпізнаних тіл загиблих під час бойових дій на сході України.

Про це прес-секретар Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомив в ефірі "Громадського радіо".

За словами Богетича, частина цих тіл зберігається в моргах, інші – поховані без встановлення особи загиблого.

"Процес ідентифікації і ДНК-аналізів триває, але, на жаль, досі дуже повільно", – сказав прес-секретар.

Червоний Хрест сподівається, що закон про створення єдиного реєстру зниклих без вісти, який ухвалила Верховна Рада, буде незабаром імплементований, і це допоможе збирати інформацію про зниклих людей швидше, підкреслив Богетич.

"Тисяча невпізнаних тіл – це велика кількість, і інші великі країни світу, якби потрапили в таку ситуацію, теж мали б проблеми з ідентифікацією такої великої кількості тіл", – додав він.

Богетич зазначив, що організація допомагає ідентифікувати ці тіла і має для цього необхідні контакти в Києві та в ОРДЛО.

За даними Червоного Хреста, з початку конфлікту на Донбасі зникло щонайменше півтори тисячі людей. До організації звернулися 700 сімей, які шукають своїх рідних.

Нагадаємо, волонтери скаржаться на невизначеність закону щодо оплати ДНК-експертиз загиблих цивільних на Донбасі.