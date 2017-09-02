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Червоний Хрест призупинив роботу в Афганістані через вбивство шістьох працівників

Влада країни звинувачує у нападі бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава"
Міжнародний Комітет Червоного Хреста вирішив тимчасово припинити свою діяльність в Афганістані.
Червоний Хрест призупинив роботу в Афганістані через вбивство шістьох працівників Фото:AFP

Причиною цього став напад на співробітників Червоного Хреста, в результаті якого шістьох із них було вбито, а місце перебування ще двох невідомо, повідомляє DW.

"Наші співробітники просто виконували свою роботу, самовіддано намагаючись допомогти місцевим жителям і підтримати їх", - заявив голова МКЧХ Петер Маурер, засудивши атаку і назвавши подію "страшною трагедією".

У МКЧХ наголошують, що наращі невідомо достеменно, хто стоїть за нападом, але афганська влада вважає, що його скоїли бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, що 8 лютого шістьох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили у місті Джаузджан на півночі Афганістану.

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09 02 2017 08:39
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