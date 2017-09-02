Червоний Хрест призупинив роботу в Афганістані через вбивство шістьох працівників

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вирішив тимчасово припинити свою діяльність в Афганістані.

Причиною цього став напад на співробітників Червоного Хреста, в результаті якого шістьох із них було вбито, а місце перебування ще двох невідомо, повідомляє DW.

"Наші співробітники просто виконували свою роботу, самовіддано намагаючись допомогти місцевим жителям і підтримати їх", - заявив голова МКЧХ Петер Маурер, засудивши атаку і назвавши подію "страшною трагедією".

У МКЧХ наголошують, що наращі невідомо достеменно, хто стоїть за нападом, але афганська влада вважає, що його скоїли бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".