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Червоний Хрест відпрвавив у Донбас близько 200 тонн хімічних речовин для очищення води

Речовини вистачить на півроку
Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.
Червоний Хрест відпрвавив у Донбас близько 200 тонн хімічних речовин для очищення води Фото: ukrinform.ua

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що цей коагулянт є одним з основних елементів в технології підготовки питної води.

авдяки отриманій гуманітарній допомозі чотири регіональних виробничих управління Компанії - Червоноармійське, Слов'янське, Маріупольське і Часовоярське забезпечені коагулянтом на півроку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

 
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14 04 2017 08:20
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