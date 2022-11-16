Червоний Хрест виділяє 100 мільйонів грн на виплати жителям звільненої Херсонщини
Про це повідомляє Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини", – йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що надання кеш-підтримки реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, ТЧХУ та Укрпошти. 1200 гривень разової грошової допомоги отримають жителі Херсона та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент захоплення.
"Проведення виплат Укрпошта розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області", – повідомляє Мінреінтеграції.
Раніше повідомлялось, що Приватбанк відновив роботу відділення у звільненому Херсоні.
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