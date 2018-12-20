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Червоний Хрест закликав РФ надати доступ до українських моряків

Очікується, що після візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно повідомити родичів про стан здоров’я моряків
Червоний Хрест закликав Росію надати доступ представникам організації до захоплених українських моряків, яких утримують у СІЗО Москви.
Червоний Хрест закликав РФ надати доступ до українських моряків Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Пан Ешліманн (глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні - ред.) поінформував мене, що МКЧХ вже направили запит до Російської Федерації про надання представникам Червоного хреста доступу до українських моряків. Після отримання дозволу від РФ і згоди самих військовополонених моряків, вони зможуть відвідати їх", - зазначили Людмила Денісова, повідомляє "Громадське".

Очікується, що після візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно повідомити родичів про стан здоров’я моряків і умови їхнього утримання.

Денісова додала, що в МКЧХ стурбовані ситуацією із захопленням українських моряків, а також занепокоєні їхнім станом здоров’я.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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20 12 2018 21:36
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