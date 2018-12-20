Червоний Хрест закликав РФ надати доступ до українських моряків
"Пан Ешліманн (глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні - ред.) поінформував мене, що МКЧХ вже направили запит до Російської Федерації про надання представникам Червоного хреста доступу до українських моряків. Після отримання дозволу від РФ і згоди самих військовополонених моряків, вони зможуть відвідати їх", - зазначили Людмила Денісова, повідомляє "Громадське".
Очікується, що після візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно повідомити родичів про стан здоров’я моряків і умови їхнього утримання.
Денісова додала, що в МКЧХ стурбовані ситуацією із захопленням українських моряків, а також занепокоєні їхнім станом здоров’я.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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