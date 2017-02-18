Червоний телефон Гітлера виставлено на аукціон в США
Телефон, на задній панелі якого викарбувані ім'я Гітлера і нацистська символіка, був знайдений в його бункері в Берліні в 1945 році.
Телефон знайшли радянські солдати, які передали його в якості сувеніра британському бригадному генералу сера Ральфа Рейнеру. Телефон продає син Рейнера, інформує "російська служба ВВС".
Аукціонний дім Alexander Historical Auctions заявив, що торги почнуться зі 100 тисяч доларів. Але при цьому організатори сподіваються, що за телефон заплатять близько 300 тисяч доларів.
Представник аукціонного дому назвав цей телефон "зброєю масового знищення". Гітлер часто дзвонив по ньому, щоб віддати накази, в тому числі про страти чи вбивства, повідомляє Assosiated Press.
Нагадаємо, що парламент Австрії ухвалив закон, що дозволяє владі вилучити будинок, у якому народився Адольф Гітлер.
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