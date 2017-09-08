Чеська "Славія" орендувала захисника "Шахтаря" Едуарда Соболя
Едуард Соболь виступатиме за "Славію" на правах річної оренди, інформує офіційний сайт чемпіонів Чехії.
"Я хотів спробувати свої сили в Європі і радий отримати таку можливість у Славії. Це дуже сильна команда, де я можу продовжувати розвиватися як футболіст.
Атмосфера стадіону має бути незабутньою. Коли вболівальники заповнять його, це буде казка. Як у театрі", – цитує празький клуб 22-річного захисника збірної України, права на якого належать донецькому "Шахтарю".
Не виключено, що Соболь може дебютувати за "Славію" уже в п'ятницю, 11 серпня, в матчі чемпіонату Чехії проти Їглави.
Нагадаємо, що київське "Динамо" офіційно оголосило про трансфер захисника загребського "Динамо" і збірної Хорватії Йосипа Піварича.
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