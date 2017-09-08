Чеська "Славія" орендувала захисника "Шахтаря" Едуарда Соболя

Празька футбольна команда "Славія" офіційно підтвердила перехід захисника збірної України Едуарда Соболя.

Едуард Соболь виступатиме за "Славію" на правах річної оренди, інформує офіційний сайт чемпіонів Чехії.

"Я хотів спробувати свої сили в Європі і радий отримати таку можливість у Славії. Це дуже сильна команда, де я можу продовжувати розвиватися як футболіст.

Атмосфера стадіону має бути незабутньою. Коли вболівальники заповнять його, це буде казка. Як у театрі", – цитує празький клуб 22-річного захисника збірної України, права на якого належать донецькому "Шахтарю".

Не виключено, що Соболь може дебютувати за "Славію" уже в п'ятницю, 11 серпня, в матчі чемпіонату Чехії проти Їглави.

Нагадаємо, що київське "Динамо" офіційно оголосило про трансфер захисника загребського "Динамо" і збірної Хорватії Йосипа Піварича.