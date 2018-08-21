Чеські кінематографісти проведуть голодування на підтримку Сенцова
Про це напередодні запланованої події повідомило "Радіо Прага" з посиланням на Чеське інформаційне агенство (ЧТК), пише DW.com.
У вівторок, 21 серпня, розпочнеться "ланцюгова" голодовка чеських кінематографістів на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Одним з ініціаторів голодування називають 48-річного режисера-документаліста Віта Янечека, автора понад 15 фільмів. Подробиці акції кінематографістів не повідомляються.
Раніше, нагадує радіостанція, чеські кінематографісти вже зверталися до депутатів Нижньої палати парламенту і сенаторів із закликом виступити на підтримку режисера і направити протест у зв'язку зі справою Сенцова російській владі.
Нагадаємо, що в Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, у якому зустрічалися президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, 18 серпня влаштували пікет на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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