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Чеські сенатори закликали Путіна звільнити Сенцова

"Звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни"
Чеські сенатори написали листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Чеські сенатори закликали Путіна звільнити Сенцова Фото: reuters.com

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянину, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни", - йдеться у повідомленні посольства України в Чехії у Twitter.

Як повідомляв iPress.ua, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

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02 07 2018 20:57
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