Чеські сенатори закликали Путіна звільнити Сенцова

Чеські сенатори написали листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянину, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни", - йдеться у повідомленні посольства України в Чехії у Twitter.

Як повідомляв iPress.ua, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.