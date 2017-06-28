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Чеський суд ліквідував "представництво ДНР"

Суд також ухвалив рішення про створення офіційного ліквідатора
Обласний суд в Остраві прийняв рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки", визнавши його діяльність незаконною.
Чеський суд ліквідував "представництво ДНР" Фото: twitter.com/FilipHorky

Суд також ухвалив рішення про створення офіційного ліквідатора, щоб забезпечити всі необхідні формальності, повідомляє чеське видання Novinky. Рішення не є остаточним, тому що "консульство" розглядає його як політично мотивоване і збирається подати апеляцію.

Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

Так зване "представництво ДНР" відкрилося в Остраві минулого року, його очолила проросійська активістка Нела Ліскова. МЗС Чехії заявило, що цей центр не є офіційною дипломатичною місією, і подав скаргу до суду.

У чеському МЗС також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Як повідомляли, МЗС України вручило посольству Чехії в Києві ноту з вимогою переглянути рішення влади міста Острави про реєстрацію "представництва ДНР".

За інформацією представника МЗС, це вже третя нота Чехії від України, попередні дві були відправлені посольством України в Чехії.

Нагадаємо, що агентство "ТАСС" повідомило про відкриття "представництва ДНР" в Чехії. Як розповіла агентству так званий "консул" бойовиків Нелла Лискова, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".

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28 06 2017 17:35
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