Чеський суд ліквідував "представництво ДНР"
Суд також ухвалив рішення про створення офіційного ліквідатора, щоб забезпечити всі необхідні формальності, повідомляє чеське видання Novinky. Рішення не є остаточним, тому що "консульство" розглядає його як політично мотивоване і збирається подати апеляцію.
Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.
Так зване "представництво ДНР" відкрилося в Остраві минулого року, його очолила проросійська активістка Нела Ліскова. МЗС Чехії заявило, що цей центр не є офіційною дипломатичною місією, і подав скаргу до суду.
У чеському МЗС також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.
Як повідомляли, МЗС України вручило посольству Чехії в Києві ноту з вимогою переглянути рішення влади міста Острави про реєстрацію "представництва ДНР".
За інформацією представника МЗС, це вже третя нота Чехії від України, попередні дві були відправлені посольством України в Чехії.
Нагадаємо, що агентство "ТАСС" повідомило про відкриття "представництва ДНР" в Чехії. Як розповіла агентству так званий "консул" бойовиків Нелла Лискова, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".
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