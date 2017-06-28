Чеський суд ліквідував "представництво ДНР"

Обласний суд в Остраві прийняв рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки", визнавши його діяльність незаконною.

Суд також ухвалив рішення про створення офіційного ліквідатора, щоб забезпечити всі необхідні формальності, повідомляє чеське видання Novinky. Рішення не є остаточним, тому що "консульство" розглядає його як політично мотивоване і збирається подати апеляцію.

Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

Так зване "представництво ДНР" відкрилося в Остраві минулого року, його очолила проросійська активістка Нела Ліскова. МЗС Чехії заявило, що цей центр не є офіційною дипломатичною місією, і подав скаргу до суду.

У чеському МЗС також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Як повідомляли, МЗС України вручило посольству Чехії в Києві ноту з вимогою переглянути рішення влади міста Острави про реєстрацію "представництва ДНР".

За інформацією представника МЗС, це вже третя нота Чехії від України, попередні дві були відправлені посольством України в Чехії.

Нагадаємо, що агентство "ТАСС" повідомило про відкриття "представництва ДНР" в Чехії. Як розповіла агентству так званий "консул" бойовиків Нелла Лискова, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".