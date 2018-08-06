Четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб
"Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками Відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку ГУ НП в Київській області за підробленими документами відкрито на підставних осіб 23 карткових рахунки для виплати заробітної плати, на які щомісяця в період часу з 2007 до 2016 років перераховувалися кошти. Таким чином зазначені особи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
За результатами попереднього розслідування чотирьом зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.ч.3,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
"Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, а також встановлюється коло інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння таких злочинів. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомлені.
У Генпрокуратурі зазначили, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
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