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Четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб

Вони заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн
Співробітники Генпрокуратури України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння посадовими особами Головного управління Нацполіції в Київській області державними коштами в особливо великих розмірах.
Четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб Фото: newskraine.com.ua

"Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками Відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку ГУ НП в Київській області за підробленими документами відкрито на підставних осіб 23 карткових рахунки для виплати заробітної плати, на які щомісяця в період часу з 2007 до 2016 років перераховувалися кошти. Таким чином зазначені особи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

За результатами попереднього розслідування чотирьом зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.ч.3,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

"Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, а також встановлюється коло інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння таких злочинів. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомлені.

У Генпрокуратурі зазначили, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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08 06 2018 13:06
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