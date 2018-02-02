Четверо працівників "Укрзалізниці" попалися на продажі 10 тис літрів вкраденого палива

Працівникам УЗ загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Четверо працівників "Укрзалізниці" в місті Чоп Закарпатської області попалися на продажі 10 тис. літрів вкраденого дизпалива.

"Працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області, спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в області та департаментом внутрішньої безпеки ПАТ "Укрзалізниця", викрито групу з 4-х осіб, на чолі з начальником обертового депо Чоп ВСП "Локомотивне депо Мукачево" РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Українська залізниця", які підозрюються у організації систематичного привласнення майна підприємства, зокрема паливно-мастильних матеріалів (дизпалива) із резервуарів депо та їх реалізації на території краю (ч. 4 ст.191 КК України)", - йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Закарпатської області.

Зокрема, під час реалізації 10 тис. літрів вкраденого пального викрито одного з керівників злочинної групи.

"Попередньо встановлено, що організатором вказаної незаконної діяльності є начальник обертового депо Чоп ВСП "Локомотивне депо Мукачево" РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Українська залізниця", який контролював весь процес. До реалізації своїх злочинних намірів він залучив інших працівників депо", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що для "прикриття" злочинної діяльності, начальник обертового депо Чоп залучив і окремих працівників з числа правоохоронців, які на цей час встановлюються. Вирішується питання про затримання фігурантів вказаного кримінального провадження та оголошення їм підозри.

Працівникам УЗ загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Львові одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії "Енергозбуту" підприємства "Укрзалізниця" затримали на хабарі.