Четверо російських артистів потрапили до "чорного списку" Мінкульту Йдеться акторів – Олександра Фісенка, Єгора Баринова та Євгена Бакалова, а також режисера Олександра Якимчука

В Україні Міністерство культури після звернення Служби безпеки внесло ще чотири прізвища до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Єгор Барінов. Фото: з вільних джерел

Наказ №93 від 1 лютого 2018 року з'явився на сайті відомства в понеділок, 5 лютого. Йдеться про російських акторів – Олександра Фісенка, Єгора Баринова та Євгена Бакалова, а також режисера Олександра Якимчука. Нагадаємо, що Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло 27 людей до перелік осіб, які створюють загрозу національної безпеки. Також Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, двох російських співаків Дмитра Фоміна, Василя Вакуленка (репер Баста), кінорежисера Микиту Михалкова та білоруського телеведучого Дмитра Шепелєва.

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