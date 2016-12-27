Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Четверо українських бійців після боїв на Світлодарській дузі перебувають в реанімації, - лікар

Бійці йдуть на поправку
Четверо поранених бійців після боїв на Світлодарській дузі перебувають у важкому стані в реанімації Дніпровської лікарні імені Мечникова.
Четверо українських бійців після боїв на Світлодарській дузі перебувають в реанімації, - лікар Фото: vseverske.info

Зокрема, про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує "112 Україна".

"Бійці, які надходили останнім часом, четверо важких бійців лежать в реанімації. Вони всі на апаратах штучної вентиляції легенів. Але вони йдуть на поправку. У них позитивна динаміка. На сьогодні двом вже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів", - зазначив він.

При цьому Риженко додав, що всі воїни, які надходять до лікарні їм. Мечникова, як правило, надходять з крововтратою і потребують переливання крові.

"Це найбільш важко поранені бійці, які мають безліч поранень. Ми переливаємо дуже багато крові, яка на сьогодні вже обчислюється тоннами. На одного тяжко пораненого бійця, як правило, за кількістю припадає 3-5 донорів для того, щоб відновити крововтрату. Ми робимо все, щоб залучити молодих людей, усіх небайдужих на донорські дні, щоб вони здавали кров. Вже в лікарні ім. Мечникова перелито 2,2 тонни донорської крові. Ми розуміємо, що якщо війна триватиме, кров доведеться переливати. Ми завжди готуємо запаси", - сказав лікар.

Нагадаємо, що 26 грудня в зоні АТО п'ятеро українських бійців зазнали поранень.

Відзначимо, що у період 19-25 грудня втрати бойовиків на Донбасі склали 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2016 10:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.