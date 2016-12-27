Четверо українських бійців після боїв на Світлодарській дузі перебувають в реанімації, - лікар

Четверо поранених бійців після боїв на Світлодарській дузі перебувають у важкому стані в реанімації Дніпровської лікарні імені Мечникова.

Зокрема, про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує "112 Україна".

"Бійці, які надходили останнім часом, четверо важких бійців лежать в реанімації. Вони всі на апаратах штучної вентиляції легенів. Але вони йдуть на поправку. У них позитивна динаміка. На сьогодні двом вже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів", - зазначив він.

При цьому Риженко додав, що всі воїни, які надходять до лікарні їм. Мечникова, як правило, надходять з крововтратою і потребують переливання крові.

"Це найбільш важко поранені бійці, які мають безліч поранень. Ми переливаємо дуже багато крові, яка на сьогодні вже обчислюється тоннами. На одного тяжко пораненого бійця, як правило, за кількістю припадає 3-5 донорів для того, щоб відновити крововтрату. Ми робимо все, щоб залучити молодих людей, усіх небайдужих на донорські дні, щоб вони здавали кров. Вже в лікарні ім. Мечникова перелито 2,2 тонни донорської крові. Ми розуміємо, що якщо війна триватиме, кров доведеться переливати. Ми завжди готуємо запаси", - сказав лікар.

Нагадаємо, що 26 грудня в зоні АТО п'ятеро українських бійців зазнали поранень.