Четверо українських військових поранені від початку доби в зоні АТО

З початку доби бойовики 20 разів порушили "режим тиші". Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривають. Четверо українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО станом на 18.00 1 квітня 2017 року.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій ЗС України", – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку вогнем з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а пізніше з озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики обстрілювали опорні пункти поблизу Луганського. З гранатометів різних систем вели обстріл захисників Верхньоторецького, а з крупнокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти в районі Авдіївки. Зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь у районах населених пунктів Луганське, Авдіївка та Троїцьке. Поблизу Майорського, Авдіївки та Верхньоторецького активно діяли ворожі снайпери.

На Маріупольському напрямку з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. Зі стрілецької зброї обстрілювали морських піхотинців під Широкиним та Гнутовим.

Позиції в районі Станиці Луганської обстрілював снайпер.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму "Тиші", вогонь у відповідь не відкривають", – повідомляє штаб АТО.

Нагадаємо, з початку доби 1 квітня станом на 12:00 у зоні проведення АТО зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків.

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