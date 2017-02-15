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Четверо українських військових постраждали сьогодні від обстрілів бойовиків, - Матюхін

Всього бойовики здійснили 44 обстріли
Кількість ворожих обстрілів у зоні проведення АТО до кінця дня збільшилася до 44, серед українських військових є поранені.
Четверо українських військових постраждали сьогодні від обстрілів бойовиків, - Матюхін

Про це повідомив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину понад 40 обстрілів. Обстріли були на всіх напрямках. Найбільше - майже половина обстрілів - на маріупольському напрямку по Водяному. Всього 44 обстріли", - повідомив Матюхін.

Унаслідок обстрілу був травмований один український боєць, троє - поранені.

Нагадаємо, що вчора в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Варто відзначити, що спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

Також бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.

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