Четверо українських військових потрапили з опіками до лікарні Дніпра
Зазначається, що 25-річний харків'янин перебуває у вкрай тяжкому стіні. У нього обгоріло 70% тіла, зокрема тяжкі опіки органів дихання. Воїну вже пересадили фрагменти шкіри. Наразі боєць у реанімації, дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легенів.
Про це повідомляє "5 канал".
Ще троє бійців у стані середньої тяжкості. Їм також проводять протишокову терапію та операції з пересадки шкіри.
За словами лікарів, за характером уражень бійці постраждали від вибуху у закритому приміщенні, після якого почалася пожежа.
На Донбасі у четвер, 23 березня, російсько-окупаційні війська 43 рази обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.
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