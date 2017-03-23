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Четверо українських військових потрапили з опіками до лікарні Дніпра

Ще троє бійців у стані середньої тяжкості
Четверо українських військовослужбовців з опіками, яких вони зазнали під час вибуху у Троїцькому на Луганщині, доправили до спеціалізованого центру Дніпра.
Четверо українських військових потрапили з опіками до лікарні Дніпра Фото: vseverske.info

Зазначається, що 25-річний харків'янин перебуває у вкрай тяжкому стіні. У нього обгоріло 70% тіла, зокрема тяжкі опіки органів дихання. Воїну вже пересадили фрагменти шкіри. Наразі боєць у реанімації, дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє "5 канал".

Ще троє бійців у стані середньої тяжкості. Їм також проводять протишокову терапію та операції з пересадки шкіри.

За словами лікарів, за характером уражень бійці постраждали від вибуху у закритому приміщенні, після якого почалася пожежа.

На Донбасі у четвер, 23 березня, російсько-окупаційні війська 43 рази обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.

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23 03 2017 23:53
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