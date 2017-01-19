Четверо загиблих знайдено в італійському готелі, який накрила лавина

Рятувальники також повідомляють про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили

Італійські рятувальники знайшли вже чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини, що накрила готель в італійському містечку Фаріндола в регіоні Абруццо.

"Сьогодні вранці були знайдені тіла трьох загиблих, пізніше встановлено місце знаходження четвертого загиблого відвідувача готелю", – повідомляє видання Repubblica.

Рятувальники також повідомляють про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.

Наразі тіла трьох загиблих, знайдені вранці доставлені до моргу.

Поки що невідома точна кількість загиблих безвісти. Точно відомо, що в готелі могли перебувати від 24 до 34 осіб, серед яких четверо дітей.

Нагадаємо, в Італії рятувальники продовжують шукати тих, що вижили в накритому лавиною готелі Rigopiano в регіоні Абруццо, за попередніми даними, в готелі перебували до 30 людей, гостей і працівників готелю, у тому числі кілька дітей.