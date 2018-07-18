Член британського парламенту заявив, що РФ мала доступ до даних, викрадених з Facebook
Дані користувачів, зібрані професором Александром Коганом від імені Cambridge Analytica, оцінювалися Росією та іншими країнами, заявив депутат, який очолює розслідування британського парламенту щодо витоку даних телеканалу CNN, інформує "Європейська правда".
"Я думаю, що в даний момент ми хочемо зрозуміти, ким були ці люди і який доступ у них був. Фактично, ми хочемо зрозуміти, чи вони могли привласнити частину цих даних і використовувати їх у своїх цілях", - сказав Коллінс.
Які ще країни могли мати доступ до даних, депутат не уточнив.
Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.
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