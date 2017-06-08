Член конгресу США пообіцяла одразу після Трампа оголосити імпічмент Путіну

Член палати представників конгресу США Максін Уотерс в ефірі передачі The Politica View на каналі ABC пообіцяла влаштувати президенту Росії Володимиру Путіну імпічмент одразу після Трампа.

Виявилося, що вона обмовилася і мала на увазі віце-президента США Майка Пенса.

Ведучі програми поставили Уотерс запитання, чи буде Пенс краще Трампа, якщо стане президентом після імпічменту нинішнього лідера країни. У відповідь політик сказала, що "коли ми покінчимо з Трампом, ми займемося Путіним. Він наступний".

Ведучі перепитали, чи точно Уотерс мала на увазі Путіна, після чого вона виправилася, сказавши, що мала на увазі Пенса.

29 липня Максін Уотерс заявила, що віце-президент Пенс готується до інавгурації. В ефірі The Political View політик розповіла, що це був жарт і вона просто "хотіла їх підколоти".

Нагадаємо, американські конгресмени-демократи Бред Шерман і Ел Грін висунули ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа.