Член конгресу США пообіцяла одразу після Трампа оголосити імпічмент Путіну
Виявилося, що вона обмовилася і мала на увазі віце-президента США Майка Пенса.
Ведучі програми поставили Уотерс запитання, чи буде Пенс краще Трампа, якщо стане президентом після імпічменту нинішнього лідера країни. У відповідь політик сказала, що "коли ми покінчимо з Трампом, ми займемося Путіним. Він наступний".
Ведучі перепитали, чи точно Уотерс мала на увазі Путіна, після чого вона виправилася, сказавши, що мала на увазі Пенса.
29 липня Максін Уотерс заявила, що віце-президент Пенс готується до інавгурації. В ефірі The Political View політик розповіла, що це був жарт і вона просто "хотіла їх підколоти".
Нагадаємо, американські конгресмени-демократи Бред Шерман і Ел Грін висунули ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа.
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