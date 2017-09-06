Член НАЗК Рябошапка йде у відставку
"Підтримуючи вимоги суспільства та Уряду, з метою якнайшвидшого налагодження ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, я сьогодні подав до Кабінету Міністрів України заяву про відставку з посади члена Агентства", – повідомив Русла Рябошапка 8 червня на Facebook.
Рябошапка зауважує, що ситуація довкола роботи Національного агентства вимагає негайного вирішення, "адже зволікання з цим дискредитує не лише ідею ефективного органу із запобігання корупції, але і посилює зневіру наших співвітчизників у можливість досягти відчутних результатів у подоланні корупції".
За його словами, "НАЗК – потужний і потенційно надзвичайно ефективний елемент антикорупційної інфраструктури в Україні, який не використовується за призначенням".
"Разом із Русланом Радецьким, ми пропонували власний план виведення Агентства із кризи, проте, він був відкинутий іншими колегами", – зазначає Рябошапка.
Він також закликав народних депутатів якнайшвидше підтримати законопроект про "перезавантаження" НАЗК у першому читанні і в цілому, як закон.
"Незважаючи на відставку, готовий будь-яким чином і надалі допомагати у відновленні ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції", – каже також Рябошапка.Член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявляє, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку.
Раніше повідомляли, що заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький заявив про готовність подати у відставку.
Нагадаємо, Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку.
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