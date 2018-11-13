Член угорського "Йоббіка" приїхав "спостерігачем" на Донбас, посол вимагає реакції

Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала Будапешт відреагувати на участь у "спостереженні" за фейковими "виборами" на Донбасі члена угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаша Шаму.

Свій заклик дипломат оприлюднила у понеділок ввечері на сторінці у Facebook.

Гергьо Тамаш Шаму – представник обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи від партії "Йоббік".

"Ми високо цінуємо підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні. Такі ж дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження і належну реакцію з тим, щоб запобігти їх повторенню", - зауважила Непоп.

Посол відзначила, що "така поведінка в гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від триваючої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а і просто глибоко аморальна".

Непоп повідомила, що у зв'язку з участю угорського політика у "спостереженні" за "виборами" вона звернулася до голови партії "Йоббік", обласної ради Бекеш та Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.