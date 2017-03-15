Членами Вищої ради правосуддя стали Ігор Артеменко та Ігор Овсієнко
За результатами повторного таємного голосування лише два кандидати набрали понад половину голосів делегатів з'їзду, тобто більш ніж 162, повідомляє "LB.ua".
Артеменко народився в Одесі, закінчив 1991 року юридичний факультет Військового Червонопрапорного інституту Міністерства оборони. Працював суддею військових судів Одеського гарнізону.
З 2006 по 2015 рік викладав в Одеській юридичній академії. З 2007 року - суддя Апеляційного суду Одеської області.
Згідно з електронною декларацією, на його банківських рахунках перебуває майже 320 тис. гривень.
Овсієнко народився в Камінь-Каширському Волинської області, закінчив у 2000 році Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював стажером у судах і начальником районного управління юстиції у Волинській області. Також був юрисконсультом і помічником голови Камінь-Каширського райсуду. З 2011 року - суддя, заступник голови Апеляційного суду Волинської області.
Також Овсієнко паралельно бере участь у конкурсі на посаду судді нового Верховного Суду, де успішно пройшов перший етап - тестування.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генпрокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.
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