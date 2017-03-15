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Членами Вищої ради правосуддя стали Ігор Артеменко та Ігор Овсієнко

Тільки два кандидати набрали понад половину голосів делегатів
У середу 14-й з'їзд суддів обрав членами Вищої ради правосуддя суддю Апеляційного суду Одеської області Ігоря Артеменка і суддю Апеляційного суду Волинської області Ігоря Овсієнка.
Членами Вищої ради правосуддя стали Ігор Артеменко та Ігор Овсієнко Фото: з вільних джерел

За результатами повторного таємного голосування лише два кандидати набрали понад половину голосів делегатів з'їзду, тобто більш ніж 162, повідомляє "LB.ua".

Артеменко народився в Одесі, закінчив 1991 року юридичний факультет Військового Червонопрапорного інституту Міністерства оборони. Працював суддею військових судів Одеського гарнізону.

З 2006 по 2015 рік викладав в Одеській юридичній академії. З 2007 року - суддя Апеляційного суду Одеської області.

Згідно з електронною декларацією, на його банківських рахунках перебуває майже 320 тис. гривень.

Овсієнко народився в Камінь-Каширському Волинської області, закінчив у 2000 році Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював стажером у судах і начальником районного управління юстиції у Волинській області. Також був юрисконсультом і помічником голови Камінь-Каширського райсуду. З 2011 року - суддя, заступник голови Апеляційного суду Волинської області.

Також Овсієнко паралельно бере участь у конкурсі на посаду судді нового Верховного Суду, де успішно пройшов перший етап - тестування.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генпрокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.

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15 03 2017 14:20
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