Члени "Азову" другий день поспіль блокують роботу головного корпусу "Сбербанку"
"Ніч була доволі холодною, але це не зупинило молодиків. Гріючись гарячими кавою та чаєм, активісти "Національного Корпусу" до ранку чекали на те, щоб побачити обличчя працівників, що працюють на кривавий банк. Працівники прийшли, та який у цьому був сенс, коли двері надійно затуляє бетонна стіна?", - йдеться у повідомленні на сайті партії.
Фото: nationalcorps.org
Активісти не планують закінчувати акцію, поки у російських банків не відберуть ліцензію. Попереджування закінчились, і "Національний Корпус", як і обіцяв, перейшов до активних дій.
Фото: nationalcorps.org
"Тепер власникам російських банків на території України варто подумати, чи треба чекати, поки і під їх дверима з’явиться стіна, чи треба самим закритися", - заявили в "Національному корпусі".
Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.
Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".
Відзначимо, що російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану