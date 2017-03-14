Члени "Азову" другий день поспіль блокують роботу головного корпусу "Сбербанку"

Члени партії "Національний корпус" ("Азов") другий день поспіль блокують роботу центрального офісу української "дочки" російського "Сбербанку" на вулиці Володимирській у Києві і не пускають всередину співробітників.

"Ніч була доволі холодною, але це не зупинило молодиків. Гріючись гарячими кавою та чаєм, активісти "Національного Корпусу" до ранку чекали на те, щоб побачити обличчя працівників, що працюють на кривавий банк. Працівники прийшли, та який у цьому був сенс, коли двері надійно затуляє бетонна стіна?", - йдеться у повідомленні на сайті партії.



Фото: nationalcorps.org

Активісти не планують закінчувати акцію, поки у російських банків не відберуть ліцензію. Попереджування закінчились, і "Національний Корпус", як і обіцяв, перейшов до активних дій.



Фото: nationalcorps.org

"Тепер власникам російських банків на території України варто подумати, чи треба чекати, поки і під їх дверима з’явиться стіна, чи треба самим закритися", - заявили в "Національному корпусі".

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".