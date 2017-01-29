У грудні 2016 року члени Кабміну отримали 224 тис грн надбавок за інтенсивність праці

Члени Кабінету Міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри) отримали 224 170,46 гривень надбавок за інтенсивність праці у грудні 2016 року.

За грудень 2016 року надбавка за інтенсивність праці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склала 7 772,73 гривні, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 8 693,18 гривні, міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша - 8 727,27 гривень, міністра юстиції Павла Петренко - 9 454,55 гривні, міністра культури Євгена Нищука - 10 181,82 гривня, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе - по 10 509,09 гривень, повідомляють "Українські Новини".

Також надбавка за інтенсивність праці віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона склала 11 165,91 гривень, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва - 11 822,73 гривні, міністра закордонних справ Павла Клімкіна - 12 363,64 гривні, міністра соціальної політики Андрія Реви - 13 090,91 гривень, міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка - 13 600 гривень, віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка - 13 793,18 гривні, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка - 14 450 гривень і міністра фінансів Олександра Данилюка - 14 545,45 гривень.

Крім того, надбавка за інтенсивність праці міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра оборони Степана Полторака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра освіти і науки Лілії Гриневич склала по 16 000 гривень.

У той же час, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр інфраструктури Володимир Омелян і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у грудні не отримували надбавку за інтенсивність праці.

Нагадаємо, що умови трудового контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати.