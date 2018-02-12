Члени московської громадської спостережної комісії відвідали українських моряків у СІЗО, – Денісова
"Тільки що отримала офіційну інформацію від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Вона повідомила, що члени московської Громадської спостережної комісії відвідали 21 українського моряка, які містяться в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли", – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їх боку немає".
Крім того, члени комісії відвідали трьох українських моряків, які містяться в медичному підрозділі "Матроської тиші".
"Їх лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москві, а також уповноважений з прав людини в РФ Москалькова", - зазначила український омбудсмен.
Також Денисова повідомила, що має намір 3 грудня провести переговори з російською колегою.
"Маю намір завтра провести переговори з Москальковою про надання мені можливості відвідати наших моряків", - повідомила Денисова.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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